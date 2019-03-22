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В Венгрии состоялся протест из-за академических реформ

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 07:35
В Венгрии состоялся протест из-за академических реформ
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Около тысячи человек вышли на протест против академических реформ

Более тысячи активистов вышли на митинг под стены Венгерской академии наук против правительственных шагов по реформированию этого института. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, люди выразили протест против намерений правительства страны осуществить масштабное переустройство этого института.

Ученые считают, что реформирование представляет угрозу для академической независимости.

Сообщается, что некоторые из участников акции держали флаги ЕС и плакаты с надписями: “Мышление не вредит вашему здоровью”.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 января, в Будапеште (Венгрия) состоялась многотысячная акция протеста против изменений трудового законодательства, который протестующие называют "законом о рабстве".

Более 10 тысяч венгров вышли на акцию протеста против изменений трудового кодекса и против политики правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

РБК-Украина писало, что 12 декабря в Будапеште (Венгрия) состоялся митинг против изменений в трудовой кодекс, в частности против годового увеличения внеурочных часов. Несколько сотен протестующих сначала собрались на площади Кошут перед парламентом, а затем двинулись Будапештом, призывая прохожих присоединяться к акции протеста.

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