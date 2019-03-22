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В Угорщині відбувся протест через академічні реформи

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 07:35
В Угорщині відбувся протест через академічні реформи
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Близько тисячі людей вийшли на протест проти академічних реформ

Більше тисячі активістів вийшли на мітинг під стіни Угорської академії наук проти урядових кроків з реформування цього інституту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, люди висловили протест проти намірів уряду країни здійснити масштабну перебудову цього інституту.

Вчені вважають, що реформування представляє загрозу для академічної незалежності.

Повідомляється, що деякі з учасників акції тримали прапори ЄС і плакати з написами: "Мислення не шкодить вашому здоров'ю".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 січня, у Будапешті (Угорщина) відбулася багатотисячна акція протесту проти змін трудового законодавства, який протестувальники називають "законом про рабство".

Більше 10 тисяч угорців вийшли на акцію протесту проти змін трудового кодексу та проти політики уряду на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

РБК-Україна писало, що 12 грудня в Будапешті (Угорщина) відбувся мітинг проти змін у трудової кодекс, зокрема проти річного збільшення позаурочних годин. Кілька сотень протестувальників спочатку зібралися на площі Кошут перед парламентом, а потім рушили Будапештом, закликаючи перехожих приєднуватися до акції протесту.

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