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В Венгрии не согласны с заявлением Украины о политической агитации на Закарпатье

Закарпатская область, Четверг 22 октября 2020 10:38
В Венгрии не согласны с заявлением Украины о политической агитации на Закарпатье
Фото: флаг Венгрии (agerpres ro)
Автор: Анастасия Рокитна

Венгрия отреагировала на заявление украинского Министерства иностранных дел (МИД) о политической агитации венгерских чиновников в Закарпатской области. Венгерская сторона не видит нарушений.

Об этом заявил МИД страны, сообщает "Радио Свобода".

В ведомстве визит чиновника не считают политическим вмешательством.

"МИД Украины направило официальное письмо в связи с визитом госсекретаря Арпада Яноша Потапи. Мы не соглашаемся с украинской оценкой этого визита, - говорится в заявлении.

В пресс-службе МИД заявили, что государственный секретарь посетил регион не ради выборов, а в рамках своих регулярных визитов.

"Правительство Венгрии поддерживает экономическое развитие, развитие школ и культурно-оздоровительные программы на Закарпатье, результаты которых приносят пользу не только венгерской общине, но и всем жителям Закарпатья, независимо от национальности", - говорится в заявлении.

Напомним, МИД Украины заявил о неоднократных признаках политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область. Ведомство попросило дать правовую оценку этому.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует решить языковой конфликт с Венгрией, подписав меморандум с премьером Виктором Орбаном.

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