В Венгрии сломался вагон поезда "Киев-Вена", пассажиров пересадили

В Венгрии на станции Ньиредьхаза вышел из строя вагон поезда "Киев-Вена" . Его отцепили, а пассажиров пересадили.

Указано, что девять человек, ехавших в этом вагоне, пересадили в местный поезд. Они смогли продолжить свое путешествие.

Технические причины инцидента выясняются. Представители венгерской стороны выполняют ремонтные работы.

В УЗ отметили, что вагон вернут в состав поезда на обратном пути следования.

"Поэтому пассажиров, которые возвращаются из Австрии и Венгрии (8 человек), местным поездом доставят до станции пересадки, после чего они продолжат движение в Украину", - подчеркивается в сообщении.

Также перевозчик уверяет, что изменений в графике рейса международного сообщения Киев-Будапешт-Вена пока не планируется. Следующий поезд будет отправляться из Киева по расписанию.