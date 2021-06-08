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В Угорщині зламався вагон поїзда "Київ-Відень", пасажирів пересадили

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Угорщина, Вівторок 08 червня 2021 17:13
В Угорщині зламався вагон поїзда "Київ-Відень", пасажирів пересадили Фото: в Угорщині зламався вагон поїзда "Київ-Відень" (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Україна

В Угорщині на станції Ніредьгаза вийшов з ладу вагон поїзда "Київ-Відень". Його відчепили, а пасажирів пересадили.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначено, що дев'ять людей, які їхали в цьому вагоні, пересадили до місцевого поїзд. Вони змогли продовжити свою подорож.

Технічні причини інциденту з'ясовуються. Представники угорської сторони виконують ремонтні роботи.

В УЗ відзначили, що вагон повернуть до складу поїзда на зворотному шляху проходження.

"Тому пасажирів, які повертаються з Австрії і Угорщини (8 осіб), місцевим поїздом доставлять до станції пересадки, після чого вони продовжать рух в Україні", - підкреслюється у повідомленні.

Також перевізник запевняє, що змін у графіку рейсу міжнародного сполучення Київ-Будапешт-Відень поки не планується. Наступний поїзд відправлятиметься з Києва за розкладом.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини. Перший рейс з Києва до Відня вирушив 1 червня.

Як писало РБК-Україна, в середині травня УЗ відкрила продаж квитків на пасажирські поїзди прикордонного повідомлення у напрямку Чоп-Захонь (Угорщина).

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