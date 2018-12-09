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В Венгрии прошел протест против увеличения сверхурочной работы

Новости » Происшествия    09.12.2018 - 05:29
В Венгрии прошел протест против увеличения сверхурочной работы
Фото: Венгрия (из открытых источников)

Тысячи людей собрались под зданием парламента с протестами

В Будапеште (Венгрия) тысячи активистов собрались под зданием парламента с протестами против намерений ввести в стране изменения трудового законодательства в части сверхурочной работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Профсоюзы считают, что работодатели будут давить на рабочих, чтобы заставить их работать больше.

Так, предложенный партией премъер-министра Виктора Орбана "Фидес" законопроект, которые критики называют "законом о рабстве", предусматривает увеличение количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400.

Как отмечается, законопроект предусматривает, что работодатели гарантированно могут назначать сверхурочные 250 часов в год каждому работнику. В то же время возможно дальнейшее увеличение сверхурочной работы с согласия работника. Правительство утверждает, что изменения принесут пользу тем, кто хочет заработать больше денег, работая больше часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 8 декабря, в Париже прошли протесты "желтых жилетов". В ходе акции ранения получили 135 человек. В целом, по данным МВД Франции, приняли участие 125 тысяч протестующих. Сообщается также о 1385 задержанных во время акций протестов.

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