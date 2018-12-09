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В Угорщині відбувся протест проти збільшення понаднормової роботи

Новини » Надзвичайні події    09.12.2018 - 05:29
В Угорщині відбувся протест проти збільшення понаднормової роботи
Фото: Угорщина (з відкритих джерел)

Тисячі людей зібралися під будівлею парламенту із протестами

У Будапешті (Угорщина) тисячі активістів зібралися під будівлею парламенту із протестами проти намірів запровадити в країні зміни до трудового законодавства в частині понаднормової роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Профспілки вважають, що роботодавці будуть тиснути на робітників, щоб примусити їх працювати більше.

Так, запропонований партією прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" законопроект, які критики називають "законом про рабство", передбачає збільшення кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400.

Як зазначається, законопроект передбачає, що роботодавці гарантовано можуть призначати понаднормові 250 годин на рік кожному працівнику. Водночас можливе подальше збільшення понаднормової роботи за згодою працівника. Уряд стверджує, що зміни принесуть користь тим, хто хоче заробити більше грошей, працюючи більше годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу, 8 грудня, в Парижі пройшли протести "жовтих жилетів". В ході акції поранення отримали 135 осіб.  Загалом, за даними МВС Франції взяли участь 125 тисяч протестувальників. Повідомляється також про 1385 затриманих під час акцій протестів.

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