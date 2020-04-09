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В Венгрии продлили комендантский час

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В частности, будет продлены действия комендантского часа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство продлило на неопределенный срок действие карантинных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает Budapest Business Journal.

При этом отмечается, что в частности, будет продлены действия комендантского часа.

"Мы наложили ограничения на комендантский час две недели назад. Я знаю, это сложно, так как это создает неудобства для всех нас, но срок истекает в ближайшее время, в эту субботу", - сказал Орбан.

премьер-министр Виктор Орбан получил расширенные полномочия на время чрезвычайного положения в Венгрии. Орбан единолично сможет управлять страной, а правительство сможет продлить чрезвычайное положение без голосования в парламенте.

Кроме того, Венгрия ужесточила карантинные ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса. По словам премьер-министра Виктора Орбана, пик распространения вируса в Венгрии ожидается в июне-июле.

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