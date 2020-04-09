В Угорщині продовжили комендантську годину

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд продовжив на невизначений строк дію карантинних заходів через коронавірус. Про це повідомляє Budapest Business Journal.

При цьому наголошується, що, зокрема, буде продовжено дії комендантської години.

"Ми наклали обмеження на комендантську годину два тижні тому. Я знаю, це складно, через те, що це створює незручності для всіх нас, але термін закінчується найближчим часом, в цю суботу", - сказав Орбан.

прем'єр-міністр Віктор Орбан отримав розширені повноваження на час надзвичайного стану в Угорщині. Орбан зможе одноосібно керувати країною, а уряд зможе продовжити надзвичайний стан без голосування в парламенті.

Крім того, Угорщина посилила карантинні обмеження, щоб уповільнити поширення коронавірусу. За словами прем'єр-міністра Віктора Орбана, пік поширення вірусу в Угорщині очікується в червні-липні.