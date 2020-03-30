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Орбан получил расширенные полномочия на время ЧП в Венгрии

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 18:26
Орбан получил расширенные полномочия на время ЧП в Венгрии
Фото: Виктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

Орбан фактически единолично сможет будет управлять страной

Из-за ситуации с коронавирусом в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан получил расширенные полномочия на время чрезвычайного положения. Соответствующий закон сегодня принял венгерский парламент, передают местные СМИ.

Сообщается, что согласно принятому закону, Орбан единолично сможет управлять страной, а правительство сможет продлить чрезвычайное положение без голосования в парламенте.

В дополнение к чрезвычайным мерам, предусмотренным законом, правительство сможет в срочном порядке приостановить исполнение определенных законов, чтобы гарантировать жизнь, здоровье, личную, имущественную и правовую безопасность граждан, а также стабильность национальной экономики.

Орбана обязали регулярно информировать парламент и лидеров фракций о чрезвычайных мерах. Под действия закона попадают и выборы, которые не могут быть проведены до конца чрезвычайного положения.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия ужесточила карантинные ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса. По словам премьер-министра Виктора Орбана, пик распространения вируса в Венгрии ожидается в июне-июле.

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