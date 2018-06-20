В Венгрии приняли пакет законов, позволяющих сажать за помощь нелегальным мигрантам

Пакет законов приняли в Всемирный день беженцев

Венгерский парламент одобрил пакет законов под названием "Стоп Сорос", который вводит уголовное наказание за помощь нелегальным мигрантам. Об этом сообщает Reuters.

Согласно новому закону, официально названном Stop Soros, отдельные лица или группы, которые помогают мигрантам, не имеющим права подавать просьбы о предоставлении убежища, или которые помогают незаконным мигрантам получить право пребывания в Венгрии, будут осуждены к тюремному заключению.

Эти законы также сужают возможности для действий неправительственных организаций (НПО).

Как сообщает The New York Times, пакет законов получил свое название от имени американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса, который имеет венгерские корни и спонсирует в Венгрии ряд некоммерческих организаций, помогающих беженцам. Из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинял Сороса в желании наводнить страну мигрантами-мусульманами.

Пакет законов приняли в Всемирный день беженцев, 20 июня.

Напомним, 16 июня вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что власти Франции согласились принять у Испании около 600 нелегальных мигрантов, которых спасли волонтеры в море на судне Aquarius.