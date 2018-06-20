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В Угорщині прийняли пакет законів, які дозволяють ув'язнювати за допомогу нелегальним мігрантам

НовиниПолітика    20.06.2018 - 21:01
Фото: біженці (webscreenshot/youtube.com/BBC WORLD NEWS)
Фото: біженці (webscreenshot/youtube.com/BBC WORLD NEWS)

Пакет законів прийняли у Всесвітній день біженців

Угорський парламент схвалив пакет законів під назвою "Стоп Сорос", який вводить кримінальне покарання за допомогу нелегальним мігрантам. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з новим законом, офіційно названим Stop Soros, окремі особи або групи, які допомагають мігрантам, які не мають права подавати прохання про надання притулку, або які допомагають незаконним мігрантам отримати право перебування в Угорщині, будуть засуджені до тюремного ув'язнення.

Ці закони також звужують можливості для дій неурядових організацій (НУО).

Як повідомляє The New York Times, пакет законів отримав свою назву від імені американського фінансиста і філантропа Джорджа Сороса, який має угорські корені і спонсорує в Угорщині ряд некомерційних організацій, що допомагають біженцям. Через це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинувачував Сороса в бажанні наповнити країну мігрантами-мусульманами.

Пакет законів прийняли у Всесвітній день біженців, 20 червня.

Нагадаємо, 16 червня віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво заявила, що влада Франції погодилася прийняти в Іспанії близько 600 нелегальних мігрантів, яких врятували волонтери в морі на судні Aquarius.

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Теги публікації: Угорщина, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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