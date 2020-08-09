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В Венгрии перевернулся автобус с иностранцами, есть погибший и пострадавшие

Венгрия, Воскресенье 09 августа 2020 15:49
В Венгрии перевернулся автобус с иностранцами, есть погибший и пострадавшие
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Госпитализированы более 20 человек

В Венгрии на автомагистрали произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором из Болгарии возвращались граждане Польши. В результате аварии погиб один человек.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Автобус с 46 пассажирами и двумя водителями съехал в кювет и перевернулся. По последним данным, венгерские спасатели госпитализировали 24 людей, пострадавших в результате аварии автобуса.

Польский консул Кароль Бирнацкий рассказал, что в автобусе находились 5-летняя девочка и 11-летний мальчик, они в хорошем состоянии.

Организатор поездки уже отправил в Венгрию запасной транспорт, чтобы забрать туристов, которые не пострадали в результате аварии.

Напомним, в начале августа в оккупированном Севастополе автомобиль Mercedes столкнулся с автобусом; в результате аварии пострадали 8 взрослых и шестеро детей.

Кроме того, на автодороге Киев-Ковель грузовик протаранил маршрутный микроавтобус; в результате столкновения транспортных средств погибли четыре человека.

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