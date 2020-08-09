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В Угорщині перевернувся автобус з іноземцями, є загиблий та постраждалі

Угорщина, Неділя 09 серпня 2020 15:49
В Угорщині перевернувся автобус з іноземцями, є загиблий та постраждалі
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Госпіталізували понад 20 людей

В Угорщині на автомагістралі сталася дорожньо-транспортна пригода з автобусом, у якому з Болгарії поверталися громадяни Польщі. В результаті аварії загинула одна людина.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

Автобус з 46 пасажирами та двома водіями з'їхав у кювет та перевернувся. За останніми даними, угорські рятувальники госпіталізували 24 людей, які постраждали в результаті аварії автобусу.

Польський консул Кароль Бірнацький розповів, що в автобусі перебували 5-річна дівчинка та 11-річний хлопчик, вони у гарному стані.

Організатор поїздки вже відправив в Угорщину запасний транспорт, щоб забрати туристів, які не постраждали в результаті аварії.

Нагадаємо, на початку серпня в окупованому Севастополі автомобіль Mercedes зіткнувся з автобусом; в результаті аварії постраждали 8 дорослих та шестеро дітей.

Крім того, на автодорозі Київ-Ковель вантажівка протаранила маршрутний мікроавтобус; в результаті зіткнення транспортних засобів загинули чотири людини.

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