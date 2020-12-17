В Венгрии падает рейтинг партии Орбана, - Bloomberg

Фото: Виктор Орбан (facebook.com orbanviktor)

По результатам трех социологических опросов в Венгрии падает рейтинг правящей партии "Фидес". Это связано с экономическим спадом, вызванный пандемией коронавирус, и рядом скандалов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным опросов, Zavecz Research, Publicus и Median, в среднем 34% избирателей поддерживают основные оппозиционные партии, по сравнению с 31%, которые поддерживают "Фидес". Таким образом, с августа правящая партия потеряла почти 500 тысяч поклонников в Венгрии, стране с 8 миллионами избирателей.

Отмечается, что падение рейтингов ставит под сомнение непобедимость премьер-министра Виктора Орбана, который стремится возглавить правительство на пятый срок после выборов 2022 года.

Орбан долгое время сдерживал своих оппонентов методами, которые Европейский союз считает все более несовместимыми с демократическими нормами блока.

Напомним, ранее Виктор Орбан написал письмо руководству Евросоюза. Он пригрозил ветировать бюджет ЕС через планируемый механизм верховенства права.

Кроме того, Орбан намерен запретить въезд иммигрантов на территорию страны. Орбан считает, что они представляют для Венгрии "биологическую угрозу".