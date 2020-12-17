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В Угорщині падає рейтинг партії Орбана, - Bloomberg

Четвер 17 грудня 2020 15:51
В Угорщині падає рейтинг партії Орбана, - Bloomberg
Фото: Віктор Орбан (facebook.com orbanviktor)
Автор: Андрій Козловський

За результатами трьох соціологічних опитувань в Угорщині падає рейтинг правлячої партії "Фідес". Це пов'язано з економічним спадом, викликаний пандемією коронавірусу, і низки скандалів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними опитувань, Zavecz Research, Publicus та Median, у середньому 34% виборців підтримують основні опозиційні партії, в порівнянні з 31%, які підтримують "Фідес". Таким чином, з серпня правляча партія втратила майже 500 тисяч прихильників в Угорщині, країні з 8 мільйонами виборців.

Зазначається, що падіння рейтингів ставить під сумнів непереможність прем'єр-міністра Віктора Орбана, який прагне очолити уряд на п'ятий термін після виборів 2022 року.

Орбан довгий час стримував своїх опонентів методами, які Європейський союз вважає все більш несумісними з демократичними нормами блоку.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан написав листа керівництву Євросоюзу. Він пригрозив ветувати бюджет ЄС через планований механізм верховенства права.

Крім того, Орбан має намір заборонити в'їзд іммігрантів на територію країни. Орбан вважає, що вони представляють для Угорщини "біологічну загрозу".

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