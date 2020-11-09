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Премьер Венгрии пригрозил ветировать бюджет ЕС

Будапешт, Понедельник 09 ноября 2020 11:00
Премьер Венгрии пригрозил ветировать бюджет ЕС
Фото: Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер Венгрии Виктор Орбан написал письмо руководству Евросоюза. Он пригрозил наложить вето на бюджет ЕС из-за планируемого механизма верховенства права.

Об этом сообщает Еuractiv.

По его словам, механизм верховенства права не соответствует июльской договоренности о бюджете ЕС. Если бюджет ЕС будет связан с механизмом верховенства права, то он проголосует против него, сказал Орбан.

"Даже если Венгрия чувствует себя обязанной сотрудничать, в свете развития событий она не может обеспечить единогласие, которое необходимо для пакета, одобренного в июле", - заявляет Орбан.

Напомним, послы Европейского союза поддержали идею механизма санкций против стран ЕС за нарушение стандартов верховенства права. Инициативу выдвинула Германия, которая сейчас председательствует в ЕС.

Варшава и Будапешт угрожали заблокировать принятие бюджета ЕС и антикризисного фонда, если механизм будет одобрен. Против обеих стран в Брюсселе уже несколько лет длится процедура, которая в конечном итоге может привести стран к лишению права голоса в ЕС.

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