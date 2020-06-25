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В Угорщині назвали умови розблокування засідання Україна-НАТО

Новини » Політика     25.06.2020 - 13:08
В Угорщині назвали умови розблокування засідання Україна-НАТО
Фото: Петер Сійярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Україна має вирішити питання освіти та угорських нацменшин

Угорщина назвала умови, за яких може бути розблоковано проведення засідання Україна-НАТО. Зокрема, Україна повинна вирішити питання з освітою і правами угорської меншини.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає кореспондент РБК-Україна.

Сійярто висловив сподівання, що найближчим часом сторонам вдасться вирішити ці питання.

"Засідання Україна-НАТО буде розблоковано, як тільки будуть вирішені питання, пов'язані з утворенням і правами угорської меншини. Як тільки це буде забезпечено, ми зробимо все, щоб засідання на рівні міністрів могли проходити", - сказав глава МЗС Угорщини.

Також він зазначив, що в найближчі тижні має пройти зустріч комісії з питань нацменшин, під час якої має бути визначений план по вирішенню проблемних питань.

Нагадаємо, 12 червня Україна отримала новий статус партнера НАТО, ставши учасником програми розширених можливостей.

При цьому генсек Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що, незважаючи на новий статус, Угорщина продовжує перешкоджати проведенню міністерських зустрічей комісії НАТО-Україна.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України НАТОУкраїнаУгорщина
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