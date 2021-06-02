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В Венгрии начались многонациональные учения. Украинские десантники вступили в "боестолкновения"

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Среда 02 июня 2021 09:17
В Венгрии начались многонациональные учения. Украинские десантники вступили в "боестолкновения" Фото: участие в учениях в Венгрии принимают украинские десантники (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: РБК-Украина

В Венгрии началась активная фаза многонационального учения “Сейбер Гардиан-2021”. Украину представляют десантники из 95-й отдельной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Вчера украинские военные вышли в район выполнения задачи и закрепились на боевых позициях. Перекрыли все возможные подходы противника инженерными заграждениями, замаскировали боевую технику и обустроили позиции.

Примерно в 17:00, начались первые "боестолкновения". Так, вблизи одного из наблюдательных пунктов был обнаружен дозор "Opfor" в составе одной единицы боевой техники и 12 пехотинцев.

Начался бой, в ходе которого противник вследствие значительных потерь был вынужден отступить. Украинские военнослужащие остались в полном составе.

Сегодня, в 6:40 утра, на позиции наших десантников выдвинулось подразделение противника в составе четырех боевых машин пехоты "М-113".

В течение нескольких минут, точным огнем гранатометов и стрелкового оружия все машины и личный состав противника были уничтожены. Украинские войска потеряли одну единицу боевой техники, которая перекрывала пути отступления противнику.

Фото: украинские десантники принимают участие в учениях в Венгрии (facebook.com/GeneralStaff.ua)

РБК-Украина писало, что на полигоне в Скадовском районе Херсонской области 1-3 июня состоятся военные учения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее СБУ провела масштабные антидиверсионные учения в Одесской области.

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