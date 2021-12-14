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В Венгрии машина с мигрантами влетела в здание. Погибли 7 человек

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Венгрия, Вторник 14 декабря 2021 13:15
В Венгрии машина с мигрантами влетела в здание. Погибли 7 человек Фото: знак аварийной остановки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Семь человек погибли и четверо получили ранения, из-за того, что автомобиль с сербскими номерами, в котором находились мигранты, врезался в дом в Венгрии. Происшествие произошло поздно ночью после того, как водитель увидел полицейских, но не захотел остановиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"7 человек погибли и 4 получили ранения, когда автомобиль с сербскими номерными знаками с мигрантами врезался в дом в Венгрии поздно вечером в понедельник после того, как его водитель отказался остановиться для проверки", - пишет издание.

Как стало известно, автомобиль, в котором было 10 мигрантов, направлялся в направлении города Сегед. Однако, водитель, увидев, что полиция проверяет автомобили в селе Морахалом вблизи границы с Сербией, попытался избежать проверки. Он резко выкрутил руль, автомобиль влетел в дом и перевернулся.

В полиции сообщили, что водитель, который также получил телесные повреждения, задержан, против него будет открыто уголовное производство по факту торговли людьми и причинение смертельного массового ДТП.

Напомним, 22 ноября в западной Болгарии на автомагистрали "Стума" в ДТП попал туристический автобус. В результате аварии вспыхнул пожар, погибли 45 человек, из которых 12 - дети.

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