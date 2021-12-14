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В Угорщині машина з мігрантами влетіла в будівлю. Загинули 7 людей

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Угорщина, Вівторок 14 грудня 2021 13:15
В Угорщині машина з мігрантами влетіла в будівлю. Загинули 7 людей Фото: знак аварійної зупинки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Семеро людей загинули і четверо отримали поранення, через те, що автомобіль з сербськими номерами, в якому знаходилися мігранти, врізався в будинок в Угорщині. Подія сталася пізно вночі після того, як водій побачив поліцейських, але не захотів зупинитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"7 людей загинули і 4 отримали поранення, коли автомобіль з сербськими номерними знаками з мігрантами врізався в будинок в Угорщині пізно ввечері в понеділок після того, як його водій відмовився зупинитися для перевірки", - пише видання.

Як стало відомо, автомобіль, в якому було 10 мігрантів, прямував у напрямку міста Сегед. Однак, водій, побачивши, що поліція перевіряє автомобілі в селі Морахалом поблизу кордону з Сербією, спробував уникнути перевірки. Він різко викрутив кермо, автомобіль влетів у будинок і перекинувся.

У поліції повідомили, що водій, який також отримав тілесні ушкодження, затриманий, проти нього буде відкрито кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми і заподіяння смертельного масового ДТП.

Нагадаємо, 22 листопада в Західній Болгарії на автомагістралі" Стума " в ДТП потрапив туристичний автобус. В результаті аварії спалахнула пожежа, загинули 45 осіб, з яких 12 - діти.

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