ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Венгрии хотят радикально увеличить оборонные возможности

Новина українською →
Будапешт, Пятница 01 июля 2022 10:28
В Венгрии хотят радикально увеличить оборонные возможности Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Руслан Гаращенко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна должна радикально увеличить оборонные возможности. Такое заявление прозвучало на фоне войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы должны радикально увеличить наши оборонные возможности", - сказал Орбан.

Премьер подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы военные действия в Украине закончились как можно быстрее.

Напомним, ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана призвал Европейский Союз отказаться от новых санкций против России. Будапешт предлагает возобновить переговоры с Москвой.

Как известно, Венгрия одна из немногих европейских стран, которая до сих пор поддерживает тесный контакт с Россией. Будапешт уже несколько раз пытался заблокировать санкции ЕС против РФ и ее руководства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Война в Украине
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков