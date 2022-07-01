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В Угорщині хочуть радикально збільшити оборонні можливості

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Будапешт, П'ятниця 01 липня 2022 10:28
В Угорщині хочуть радикально збільшити оборонні можливості Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Руслан Гаращенко

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна повинна радикально збільшити оборонні можливості. Така заява прозвучала на тлі війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми повинні радикально збільшити наші оборонні можливості", - сказав Орбан.

Прем'єр підкреслив, що Угорщина зацікавлена в тому, щоб військові дії в Україні закінчилися якомога швидше.

Нагадаємо, раніше радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана закликав Європейський Союз відмовитися від нових санкцій проти Росії. Будапешт пропонує відновити переговори з Москвою.

Як відомо, Угорщина одна з небагатьох європейських країн, яка досі підтримує тісний контакт з Росією. Будапешт вже кілька разів намагався заблокувати санкції ЄС проти РФ і її керівництва.

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