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У Орбана заявили, что ЕС больше не должен вводить санкции против РФ

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Будапешт, Пятница 24 июня 2022 10:13
У Орбана заявили, что ЕС больше не должен вводить санкции против РФ Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor1)
Автор: Руслан Гаращенко

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана призывает Европейский Союз отказаться от новых санкций против России. Будапешт предлагает возобновить переговоры с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мнению советника Балаша Орбана, пока санкции ЕС создают больше проблем самому Евросоюзу, чем России.

"Мы бы рекомендовали остановить санкционный процесс… Мы видим, что чем больше санкции мы вводим, тем труднее нам. А Россия? Да, им тоже больно, но они держатся, и, более того, даже продвигаются в Украине... Да, у нас есть определенные достижения, но если так пойдет и дальше, если логично подумать - это закончится плохо для нас", - заявил он.

Советника также считает, что Европейскому Союзу необходимо изменить подход и начать вести переговоры с Россией.

"Поэтому нужно подумать о чем-то другом - мирных переговорах, прекращении огня, дипломатии. Это решение, которое мы предлагаем", - считает Балаш Орбан.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Во время телефонного разговора лидеры договорилсиь об усилении сотрудничества в энергетической сфере между странами.

Кроме того, Зеленский пригласил Орбана посетить Украину.

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