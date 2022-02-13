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Венгр Лю стал олимпийским чемпионом по шорт-треку

Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх прошел финальный забег у мужчин на 500 метров в шорт-треке.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финале приняли участие пять спортсменов, представлявших пять разных сборных.

Самым быстрым оказался представитель Венгрии Шаоан Лю. Для которого это уже третья выигранная медаль в Пекине, до этого было две "бронзы". А на прошедших Играх Шаоан стал олимпийским чемпионом в эстафете.

Результаты финала на 500 метров:

  1. Шаоан Лю (Венгрия) – 40,338
  2. Константин Ивлев (ОКР) – 40,431
  3. Стивен Дюбуа (Канада) – 40,669

Напомним, что сборная Нидерландов по шорт-треку победила в женской эстафете и установила новый олимпийский рекорд.

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