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Угорець Лю став олімпійським чемпіоном з шорт-треку

Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбувся фінальний забіг у чоловіків на 500 метрів у шорт-треці.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фіналі взяло участь п’ять спортсменів, які представляли п’ять різних збірних.

Найшвидшим виявився представник Угорщини Шаоан Лю. Для якого це вже третя виграна медаль в Пекіні, до цього було дві "бронзи". А на минулих Іграх Шаоан став олімпійським чемпіоном в естафеті.

Результати фіналу на 500 метрів:

  1. Шаоан Лю (Угорщина) – 40,338
  2. Костянтин Івлєв (ОКР) – 40,431
  3. Стівен Дюбуа (Канада) – 40,669

Нагадаємо, що збірна Нідерландів з шорт-треку перемогла в жіночій естафеті та встановила новий олімпійський рекорд.

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