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Венгерский вопрос не должен мешать сотрудничеству НАТО и Украины, - Столтенберг

Новости » Политика     01.11.2019 - 15:27
Венгерский вопрос не должен мешать сотрудничеству НАТО и Украины, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

По его словам, вопрос венгерских меньшинств важен, но он не должен мешать сотрудничеству

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что претензии Венгрии касательно венгерских национальных меньшинств на Закарпатье не должны быть препятствием в сотрудничестве Украины и Альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга "Европейской правде".

По его словам, вопрос венгерских меньшинств важен, но он не должен мешать сотрудничеству.

"Вопрос прав меньшинств остается, и это серьезная вещь, но она не должна заслонять все остальное, что мы делаем вместе с Украиной, и в отношении чего есть согласие всех 29 союзников", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что результатом заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве стало то, что все страны согласились на совместное заявление, которое призывает Россию забрать свои войска и вооружение с Донбасса и тому подобное.

Однако Столтенберг не уточнил, как удалось уговорить Венгрию, которая обещала заблокировать заявление.

"Я не буду раскрывать детали процесса. Главное, что у нас есть замечательная сильное заявление с четкой поддержкой Украины, и политической, и практической, которая однозначно осуждает действия России против Украины", - сказал он.

Напомним, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов Североатлантического альянса по Украине, однако уже через день разблокировала его, заявив, что их предложения по меньшинствам на Закарпатье были учтены.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее говорил, что венгерская сторона не одобрит заявление НАТО по Украине пока не будут учтены предложения по венгерским меньшинствам, которые проживают на Закарпатье. Он также заявил, что меньшинства на Закарпатье "страдают от дискриминации и живут под угрозой".

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