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Угорське питання не повинно заважати співпраці НАТО та України, - Столтенберг

Новини » Політика     01.11.2019 - 15:27
Угорське питання не повинно заважати співпраці НАТО та України, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

За його словами, питання угорських меншин важливе, але воно не повинно заважати співпраці

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що претензії Угорщини щодо угорських національних меншин на Закарпатті не повинні бути перешкодою у співробітництві України та Альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Столтенберга "Європейської правді".

За його словами, питання угорських меншин важливе, але воно не повинно заважати співпраці.

"Питання прав меншин залишається, і це серйозна річ, але вона не повинна затуляти все інше, що ми робимо разом з Україною, і щодо чого є згода всіх 29 союзників", - заявив Столтенберг.

Він підкреслив, що результатом засідання Комісії Україна-НАТО в Києві стало те, що всі країни погодилися на спільну заяву, що закликає Росію забрати свої війська і озброєння з Донбасу тощо.

Однак Столтенберг не уточнив, як вдалося умовити Угорщину, яка обіцяла заблокувати заяву.

"Я не буду розкривати деталі процесу. Головне, що у нас є чудова сильна заява з чіткою підтримкою України, і політичною, і практичною, яка однозначно засуджує дії Росії проти України", - сказав він.

Нагадаємо, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів Північноатлантичного альянсу по Україні, проте вже через день розблокувала її, заявивши, що їх пропозиції щодо меншин на Закарпатті були враховані.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше говорив, що угорська сторона не схвалить заяву НАТО по Україні поки не будуть враховані пропозиції щодо угорських меншин, які проживають на Закарпатті. Він також заявив, що меншини на Закарпатті "страждають від дискримінації і живуть під загрозою".

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