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Угорський OTP Bank може звернути бізнес у Росії

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Москва, Четвер 11 серпня 2022 13:05
Угорський OTP Bank може звернути бізнес у Росії Фото: OTP Bank попередив про можливий продаж бізнесу у Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Угорський OTP Bank може вийти з ринку РФ, продавши російську дочірну компанію. Зараз таку можливість розглядають у компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії за перше півріччя.

Менеджмент заявив, що керується принципом "безперервної діяльності", проте у Росії розглядає всі можливі варіанти, у тому числі "продаж російського підприємства за прийнятною ціною".

При цьому банк у звіті підкреслив, що бажав би продовжувати діяльність і в Україні, і в Росії.

Варто зазначити, що 5 серпня глава Кремля Володимир Путін підписав указ, який ускладнює продаж російських "дочок" іноземних компаній. Зокрема, мова йде про кредитні і фінансові організації.

Тепер такі операції у Росії можна проводити лише за особистого погодження Путіна. Раніше для цього було потрібне рішення профільної комісії уряду, але в липні Мінфін Росії зазначив, що не буде приймати таких рішень.

Нагадаємо, раніше німецький логістичний гігант DHL відмовився доставляти вантажі всередині Росії.

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OTP Bank Російська Федерація
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