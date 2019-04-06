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Япония перехватила российский Ил-38 над Японским морем

Новости » Происшествия    06.04.2019 - 01:58
Япония перехватила российский Ил-38 над Японским морем
Фото: японские истребители (из открытых источников)

В России утверждают, что ничего не нарушали и производили плановый полет

Япония подняла свои истребители в пятницу, 5 апреля, на перехват патрульного самолета Ил-38 Военно-воздушных сил России, который находился в небе над Японским морем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте Минобороны Японии.

Согласно маршруту полета, противолодочный самолет РФ не пересек границу Японии.

В то же время в российском Минобороны утверждают, что самолет морской авиации России 5 апреля выполнял плановый полет над нейтральными водами Японского моря и его на отдельных этапах маршрута полета "сопровождали истребители F-16 ВВС Республики Корея и F-15 воздушных сил самообороны Японии".

Напомним, 3 апреля самолеты НАТО второй раз за неделю сопроводили пару стратегических бомбардировщиков Ту-160 российской военной авиации. Самолеты РФ более 13 часов летели над нейтральными водами Норвежского, Баренцева и Северного морей. Вскоре на сопровождение бомбардировщиков поднялись истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании.

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