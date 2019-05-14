Угорські винищувачі перехопили літак РФ над Балтикою

Ілюстративне фото (ac.nato.int)

Російський Ан-26 без дозволу знаходився у повітряному просторі країн Балтії

Пілоти Військово-повітряних сил Угорщини перехопили російський літак Ан-26. Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними угорського Міністерства оборони, вдень 13 травня по тривозі з Об’єднаного протиповітряного центру НАТО, що базується в Німеччині, у небо Балтії піднялися кілька винищувачів військово-повітряних сил Угорщини.

Відповідно до міжнародних норм, угорські пілоти зі складу Повітряної поліції Балтії ідентифікували і перехопили російський літак Ан-26, який без дозволу знаходився у повітряному просторі країн Балтії.

Міністерство закордонних справ Росії інцидент не коментувало.

Раніше повідомлялося, що винищувачі НАТО, які захищають повітряний простір країн Балтії, за тиждень чотири рази піднімали на перехоплення російських літаків. Натівські літаки вилітали на ідентифікацію російських винищувачів Су-35, Су-27, що супроводжували російські пасажирські літаки Ту-134 двічі - 11 і 12 березня.

РБК-Україна писало, що Японія підняла свої винищувачі в п'ятницю, 5 квітня, на перехоплення патрульного літака Іл-38 Військово-повітряних сил Росії, який перебував у небі над Японським морем.