Венеція збільшує кількість днів з обмеженим доступом: що змінилося у 2025 році

Венеція продовжує боротися з негативними наслідками овертуризму, впроваджуючи нові заходи для збереження балансу між кількістю туристів і життєздатністю міста. З 2025 року кількість днів з обмеженим доступом до історичного центру збільшиться, а також буде підвищено внесок за вхід, що стосуватиметься певних категорій мандрівників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Turisti per Caso.
Місцева влада Венеції, на чолі з радником з туризму Симоне Вентуріні, оголосила про запровадження нових правил на Міжнародній туристичній біржі (BIT) в Мілані. Зокрема, кількість днів, на які буде введено обмеження на вхід, зросте з 29 у 2024 році до 54 у 2025 році. Ці дні припадатимуть на 4 місяці:
Вхід буде платним лише з 8:30 до 16:00, а внесок буде становити 5 євро для тих, хто зареєструється за 4 дні до візиту, та 10 євро для тих, хто повідомить про свій приїзд за три дні або менше.
Одним із головних напрямків нової стратегії є зменшення туризму "морд і фуггі", коли туристи відвідують місто на один день, не залишаючи після себе значного економічного чи культурного впливу. Влада Венеції намагається зберегти унікальність міста і запобігти його перенавантаженню, водночас підтримуючи сталий розвиток туризму.
Ці нововведення стосуються не тільки іноземних туристів, але й значної частини відвідувачів з Італії. В 2024 році саме італійці становили 60% усіх туристів, які заплатили за вхід. Також серед найбільших груп відвідувачів були туристи з США, Німеччини та Франції.
Міська влада також готується до насиченого календаря подій у 2025 році, серед яких:
Також багато подій, присвячених 300-річчю від дня народження Джакомо Казанови, і традиційні заходи, як Венеціанська бієнале (10 травня - 23 листопада) або Міжнародний кінофестиваль (27 серпня - 6 вересня).
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