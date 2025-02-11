Венеция увеличивает количество дней с ограниченным доступом: что изменилось в 2025 году

Местные власти Венеции, во главе с советником по туризму Симоне Вентурини, объявили о введении новых правил на Международной туристической бирже (BIT) в Милане. В частности, количество дней, на которые будет введено ограничение на вход, возрастет с 29 в 2024 году до 54 в 2025 году. Эти дни будут приходиться на 4 месяца:

апрель - с 18 по 30;

май - с 1 по 4, 9-11, 16-18, 23-25, 30-31;

июнь - 1-2, 6-8-13-15, 20-22, 27-29;

июль - 4-6, 11-13, 18-20, 25-27.

Вход будет платным только с 8:30 до 16:00, а взнос будет составлять 5 евро для тех, кто зарегистрируется за 4 дня до визита, и 10 евро для тех, кто сообщит о своем приезде за три дня или меньше.

Одним из главных направлений новой стратегии является уменьшение туризма "морд и фугги", когда туристы посещают город на один день, не оставляя после себя значительного экономического или культурного влияния. Власти Венеции пытаются сохранить уникальность города и предотвратить его перегрузку, одновременно поддерживая устойчивое развитие туризма.

Эти нововведения касаются не только иностранных туристов, но и значительной части посетителей из Италии. В 2024 году именно итальянцы составляли 60% всех туристов, которые заплатили за вход. Также среди крупнейших групп посетителей были туристы из США, Германии и Франции.

Городские власти также готовится к насыщенному календарю событий в 2025 году, среди которых:

Венецианский карнавал-2025, с 14 февраля по 4 марта;

Венецианский морской салон, с 29 мая по 2 июня;

Салон высокого итальянского ремесла, со 2 по 5 октября;

Концерт в Ла-Фениче на площади Сан-Марко, 12 июля.

Также много событий, посвященных 300-летию со дня рождения Джакомо Казановы, и традиционные мероприятия, как Венецианская биеннале (10 мая - 23 ноября) или Международный кинофестиваль (27 августа - 6 сентября).