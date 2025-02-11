Венеция увеличивает количество дней с ограниченным доступом: что изменилось в 2025 году

Венеция продолжает бороться с негативными последствиями овертуризма, внедряя новые меры для сохранения баланса между количеством туристов и жизнеспособностью города. С 2025 года количество дней с ограниченным доступом к историческому центру увеличится, а также будет повышен взнос за вход, что будет касаться определенных категорий путешественников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Turisti per Caso.
Местные власти Венеции, во главе с советником по туризму Симоне Вентурини, объявили о введении новых правил на Международной туристической бирже (BIT) в Милане. В частности, количество дней, на которые будет введено ограничение на вход, возрастет с 29 в 2024 году до 54 в 2025 году. Эти дни будут приходиться на 4 месяца:
Вход будет платным только с 8:30 до 16:00, а взнос будет составлять 5 евро для тех, кто зарегистрируется за 4 дня до визита, и 10 евро для тех, кто сообщит о своем приезде за три дня или меньше.
Одним из главных направлений новой стратегии является уменьшение туризма "морд и фугги", когда туристы посещают город на один день, не оставляя после себя значительного экономического или культурного влияния. Власти Венеции пытаются сохранить уникальность города и предотвратить его перегрузку, одновременно поддерживая устойчивое развитие туризма.
Эти нововведения касаются не только иностранных туристов, но и значительной части посетителей из Италии. В 2024 году именно итальянцы составляли 60% всех туристов, которые заплатили за вход. Также среди крупнейших групп посетителей были туристы из США, Германии и Франции.
Городские власти также готовится к насыщенному календарю событий в 2025 году, среди которых:
Также много событий, посвященных 300-летию со дня рождения Джакомо Казановы, и традиционные мероприятия, как Венецианская биеннале (10 мая - 23 ноября) или Международный кинофестиваль (27 августа - 6 сентября).
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