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Венеция проводит референдум об автономии

Новости » Политика     01.12.2019 - 13:41
Венеция проводит референдум об автономии
Фото: наводнение в Венеции (twitter.com / findfriendsuk)

Референдум проходит на фоне масштабных наводнений

В Венеции в воскресенье, 1 декабря, проходит референдум о предоставлении административному центру статуса автономии и отделении от метерикового промышленного центра Местре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, референдум об автономии Венеции проходит на фоне масштабных наводнений, которые нанесли больших убытков региону. Однако местные власти выступают против автономии и делают все возможное для того, чтобы снизить явку.

В частности, против референдума выступает мэр Венеции Луиджи Брюгнаро. Чиновник пытался заблокировать проведение референдума, несмотря на обещание провести голосование в избирательной кампании 2015 года. Брюгнаро призвал отказаться от голосования, аргументируя это "огромными потерями для региона".

Это уже не первый референдум об автономии Венеции от промышленного центра Местре. За последние 40 лет в регионе проходили 4 референдума, однако все попытки были неудачными из-за низкой явки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венеции состоялись массовые акции протеста из-зя увеличения наводнений, а также негативного воздействия гигантских круизных лайнеров. Участие в протестах приняли от 2 до 3 тысяч жителей города, они считаю, что круизные лайнеры повреждают основание Венеции.

Накануне в Венеции произошло одно из крупнейших наводнений в истории города. Местные власти обвинили в катастрофе глобальное потепление. Наводнение стало крупнейшим с 1966 года, когда уровень воды достиг отметки 1,94 метра.

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Новости Украины референдумВенеция
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