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В Венеции массово протестуют из-за наводнений и круизных кораблей

Новости » Общество     25.11.2019 - 20:26
В Венеции массово протестуют из-за наводнений и круизных кораблей
Фото: наводнение в Венеции (instagram.com/larepubblica)

По мнению митингующих, круизные корабли размывают основание Венеции

В Венеции (Италия) массово протестуют против частых случаев затопления города и воздействия гигантских круизных судов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что собрались от двух до трех тысяч человек и они считают, что волны, которые создают круизные корабли, размывают основание Венеции.

Также участники акций призвали развернуть масштабный проект Мозе.

Отметим, что более 80% города, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалось под водой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венеции произошло одно из крупнейших наводнений в истории города. Местные власти обвинили в катастрофе глобальное потепление. Наводнение стало крупнейшим с 1966 года, когда уровень воды достиг отметки 1,94 метра.

Как сообщило РБК-Украина, местные жители получат компенсацию в размере от 5-20 тыс. евро. Власти города обвинили в катастрофе глобальное потепление и объявили состояние катастрофы.

Кроме того, результате масштабного наводнения в Венеции погибли 2 человека. На острове Паллестрина местные службы обнаружили тело 78-летнего мужчины, который погиб от удара током, когда пытался включить помпу, чтобы откачать воду из дома. О причинах гибели второго мужчины не сообщалось.

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Новости Украины протестнаводнениеВенеция
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