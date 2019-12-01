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Венеція проводить референдум щодо автономії

Новини » Політика     01.12.2019 - 13:41
Венеція проводить референдум щодо автономії
Фото: повінь у Венеції (twitter.com / findfriendsuk)

Референдум відбувається на фоні масштабних повеней

У Венеції у неділю, 1 грудня, проходить референдум щодо надання адміністративному центру статусу автономії та відокремлення від метерикового промислового центру Местре. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, референдум щодо автономії Венеції проходить на фоні масштабних повеней, які спричинили великі збитки регіону. Однак місцева влада виступає проти автономії та робить все можливе для того, щоб знизити явку.

Зокрема, проти референдуму виступає міський голова Венеції Луїджі Брюгнаро. Чиновник намагався заблокувати проведення референдуму, попри обіцянку провести голосування у виборчій кампанії 2015 року. Брюгнаро закликав відмовитися від голосування, аргументуючи це "величезними втратами для регіону".

Це вже не перший референдум щодо автономії Венеції від промислового центру Местре. За останні 40 років в регіоні проходило 4 референдуми, однак, всі спроби були невдалими через низьку явку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Венеції відбулися масові акції протесту через збільшення повеней, а також негативного впливу гігантських круїзних лайнерів. Участь в протестах взяли від 2 до 3 тисяч жителів міста, вони вважаю, що круїзні лайнери пошкоджують основу Венеції.

Напередодні у Венеції сталася одна з найбільших повеней в історії міста. Місцева влада звинуватила у катастрофі глобальне потепління. Повінь стала найбільшою з 1966 року, коли рівень води досяг позначки 1,94 метра.

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