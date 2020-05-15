В Венеции произошел взрыв на химзаводе: жителей города попросили остаться дома

Фото: взрыв в Венеции (twitter.com/comunevenezia)

В результате взрыва был ранен рабочий

Сегодня, 15 мая, в Венеции произошел взрыв на химическом заводе. Власть призывает граждан оставаться дома, закрыв окна и двери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera.

Как сообщается, на химическом заводе, на котором производят краски, растворители и отбеливатели, произошел взрыв в материковой части города в районе Порто-Маргера. Вследствие чего в небо поднялся густой столб черного дыма, который было видно из всех уголков города. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарная служба, которой удалось потушить основной огонь около часа дня.

Вместе с тем, известно, что в результате взрыва был ранен рабочий.

Напомним, в Болгарии на оружейном заводе "Арсенал" произошел мощный взрыв. В результате аварии двое работников получили незначительные ранения в шею. Так, взрыв произошел в цехе, где производились гранаты.

Кроме того, РБК-Уркаїна ранее сообщало, количество погибших в результате утечки газа на химическом заводе на юге Индии выросла до девяти человек, еще сотни людей пострадали.

Автор: Андрей Козловский