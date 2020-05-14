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В Болгарии на оружейном заводе произошел взрыв

Новости » Происшествия     14.05.2020 - 16:08
В Болгарии на оружейном заводе произошел взрыв
Фото: завод "Арсенал" (stanok-kpo ru)

В результате взрыва двое сотрудников получили незначительные ранения в шею

В Болгарии на оружейном заводе "Арсенал" произошел мощный взрыв. Об этом сообщает NOVA TV.

Как сообщается, на заводе по производству оружия произошел взрыв в цехе, где производились гранаты. В результате чего двое работников получили незначительные ранения в шею. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Как отмечается, на заводе произошла производственная авария, которая нанесла зданию завода материальных убытков. В результате аварии образовалась огромная туча дыма, которую можно было увидеть за много километров от завода.

Напомним, количество жертв и пострадавших во время взрыва на похоронах в Афганистане выросло до 32, 103 ранены. Бомба взорвалась на похоронах главы полиции одного из районов.

Кроме того, РБК-Уркаїна ранее сообщало, число погибших в результате утечки газа на химическом заводе на юге Индии выросла до девяти человек, еще сотни людей пострадали. Произошла утечка стирола с завода LG Polymers, что принадлежит корейцам, с двух 5000-тонных цистерн, которые оставались без присмотра из-за строгого карантина в связи с коронавирусом.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины БолгарияВзрыв
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