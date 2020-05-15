У Венеції стався вибух на хімзаводі: жителів міста попросили залишитись вдома

Фото: вибух у Венеції (twitter.com/comunevenezia)

У результаті вибуху був поранений робітник

Сьогодні, 15 травня, у Венеції стався вибух на хімічному заводі. Влада закликає громадян залишатися вдома зачинивши вікна і двері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera.

Як повідомляється, на хімічному заводі, на якому виробляють фарби, розчинники та відбілювачі, стався вибух у материковій частині міста в районі Порто-Маргера. Внаслідок чого у небо здійнявся густий стовп чорного диму, який було видно з усіх куточків міста. На місце події прибули машини швидкої допомоги і пожежна служба, якій вдалося загасити основний вогонь близько першої години дня.

Разом з тим, відомо що у результаті вибуху був поранений робітник.

Нагадаємо, у Болгарії на збройовому заводі "Арсенал" стався потужний вибух. В результаті аварії двоє працівників отримали незначні поранення в шию. Так, вибух стався в цеху, де вироблялися гранати.

Крім того, РБК-Уркаїна раніше повідомляло, кількість загиблих в результаті витоку газу на хімічному заводі на півдні Індії зросла до дев'яти осіб, ще сотні людей постраждали.

Автор: Андрій Козловський