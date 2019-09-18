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В Венеции при попытке установить рекорд перевернулась лодка, погибли три человека

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 11:54
В Венеции при попытке установить рекорд перевернулась лодка, погибли три человека
Иллюстративное фото (pixabay)

Лодка пыталась добраться из Монте-Карло до Венеции за рекордное время

В итальянской Венеции моторная лодка врезалась в искусственную плотину, в результате чего погибли три человека, еще один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Согласно сообщению, авария произошла в ночь на 18 сентября. Моторная лодка пыталась преодолеть путь от Монте-Карло до Венеции за рекордное время. Вблизи острова Лидо лодка врезалась в искусственную плотину, созданную для защиты Венеции от наводнений в рамках проекта MOSE, после чего перевернулась.

В результате аварии погибли известный итальянский конструктор лодок и гонщик Фабио Буцци, а также два его штурмана. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Индии, в результате аварии с участием лодки, погибли 12 туристов. Происшествие произошло в результате столкновения лодки со скалой. На момент аварии на борту лодки находилось около 60 человек. При этом катер работал без лицензии.

Также сообщалось, что на реке в Демократической Республике Конго затонуло китобойное судно, 34 человек пропали без вести. На момент аварии на судне находилось более 100 человек.

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