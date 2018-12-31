У Венеції хочуть ввести податок для туристів

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Планується введення податку розміром від 2,5 до 5 євро

Влада Венеції планує введення нового податку для туристів, які добиратимуться на поїзді, автомобілі та повітряному транспорті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Venezia Radio TV.

Як повідомляється, планується введення податку розміром від 2,5 до 5 євро з одного відвідувача міста.

"Мито передбачена проектом італійського бюджету на 2019 рік, затвердження якого супроводжувалося сильним тиском з боку Брюсселя через початково підвищених показників дефіциту держскарбниці (2,4 відсотка ВВП). Новий збір носить назву tassa di sbarco, що в дослівному перекладі означає: податок за можливість зійти на берег", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі деталі, пов'язані з новим податком, поки не опрацьовані. Передбачається, зокрема, що він буде стягуватися з авіакомпаній та операторів, що здійснюють автобусні і поромні перевезення, а надбавку автоматично включать у вартість квитка на ці транспортні засоби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з січня 2019 року іноземні громадяни Туреччини повинні будуть сплатити збір у розмірі 1,5 євро для забезпечення безпеки. Податок на безпеку в квитки будуть включати самі авіакомпанії.