В Венеции после декабрьского наводнения пересохли каналы: что произошло

В Венеции уровень воды в каналах упал на столько, что они почти пересохли. Такое явление наблюдается в городе в последние дни из-за низких приливов.
Об этом сообщает местное агентство Venezia Today.
Из-за низких приливов в Венеции пересохли небольшие каналы, а также открылись берега Гранд-канала. Низкие приливы вызваны высоким атмосферным давлением над Италией, ведь именно оно влияет на подъем уровня воды.
Вчера, 26 февраля, минимальный прилив в Венеции был на 48 сантиметров ниже уровня моря, а на выходных прогнозировали отрицательный пик до -55 сантиметров.
Как отмечает агентство Venezia Today, это не самое большое падение уровней приливов в Венеции. В январе 2019 года зафиксировали падение на -66 сантиметров, а в конце февраля 2008 года уровень воды в Венеции падал до рекордных -83 сантиметра.
Напомним, в начале декабря прошлого года Венецию в очередной раз затопило. Наводнение произошло из-за того, что система защиты Венеции не была активирована из-за ошибочных прогнозов синоптиков.
Добавим, в октябре прошлого года Венеция впервые задействовала систему защиты от наводнений под названием Mose.