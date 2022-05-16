В Венеции активисты захватили дворец российского олигарха

В Венеции активисты левых сил захватили дворец, которым сейчас владеет российский миллиардер, председатель правления газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Олигарх находится под санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

Организаторы акции пошли на такой шаг, поскольку Михельсон, будучи в десятке богатейших людей России, с апреля находится под персональными санкциями Великобритании и Канады в связи с войной России против Украины.

Однако в Италии его дела и имущество до сих пор были неприкосновенны.