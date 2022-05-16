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У Венеції активісти захопили палац російського олігарха

Фото: Леонід Міхельсон (begeton.com)
Автор: Артур Родивилов

У Венеції активісти лівих сил захопили палац, яким зараз володіє російський мільярдер, голова правління газової компанії "Новатек" Леонід Міхельсон. Олігарх перебуває під санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Організатори акції пішли на такий крок, оскільки Міхельсон, будучи в десятці найбагатших людей Росії, з квітня перебуває під персональними санкціями Великобританії і Канади у зв'язку з війною Росії проти України.

Однак в Італії його справи і майно досі були недоторканними.

Раніше ми повідомляли, що Іспанія заморозила 12 рахунків, пов'язаних з російськими олігархами. Централізований орган Іспанії з попередження відмивання грошей також наклав арешт на три яхти і арешт 23 об'єктів нерухомості російських олігархів.

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