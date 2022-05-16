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В Венеции активисты захватили дворец российского олигарха

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Венеция, Понедельник 16 мая 2022 04:32
В Венеции активисты захватили дворец российского олигарха Фото: Леонид Михельсон (begeton.com)
Автор: Артур Родивилов

В Венеции активисты левых сил захватили дворец, которым сейчас владеет российский миллиардер, председатель правления газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Олигарх находится под санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Организаторы акции пошли на такой шаг, поскольку Михельсон, будучи в десятке богатейших людей России, с апреля находится под персональными санкциями Великобритании и Канады в связи с войной России против Украины.

Однако в Италии его дела и имущество до сих пор были неприкосновенны.

Ранее мы сообщали, что Испания заморозила 12 счетов, связанных с российскими олигархами. Централизованный орган Испании по предупреждению отмывания денег также наложил арест на три яхты и арест 23 объектов недвижимости российских олигархов.

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