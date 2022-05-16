У Венеції активісти захопили палац російського олігарха

У Венеції активісти лівих сил захопили палац, яким зараз володіє російський мільярдер, голова правління газової компанії "Новатек" Леонід Міхельсон. Олігарх перебуває під санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Організатори акції пішли на такий крок, оскільки Міхельсон, будучи в десятці найбагатших людей Росії, з квітня перебуває під персональними санкціями Великобританії і Канади у зв'язку з війною Росії проти України.

Однак в Італії його справи і майно досі були недоторканними.