Фото: засідання Венеціанської комісії (unba.org.ua)

Раніше законопроект Рада направила на розгляд

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) розгляне проект закону про всеукраїнський референдум. Законопроект був раніше направлений на розгляд у Комісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Венеціанської комісії.

"13 травня 2020 року голова Верховної ради України направив запит на думку Венеціанської комісії щодо проекту закону України "Про всеукраїнський референдум", - йдеться в повідомленні.

Проте дата майбутнього оголошення висновку не повідомляється.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що проект закону про всеукраїнський референдум вже направили на розгляд Венеціанської комісії. При цьому він повідомив, що Рада зможе розглянути законопроект через кілька тижнів.

Крім того, перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив, що найближчим часом у ВР буде внесений законопроект про референдум. Однак він зазначив, що парламент очікує відгуки окремих міжнародних організацій по документу.

Відзначимо, що раніше Стефанчук заявляв, що в парламенті підготували законопроект про всеукраїнський референдум. Перший віце-спікер зазначив, що законопроект потребує доопрацювання.

Автор: Валерія Мрачковська