Венецианская комиссия призвала Украину пересмотреть санкции за нарушение языкового закона

Одна из рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы украинской власти связана с санкциями за любое нарушение языкового закона. Об этом заявила член экспертной группы, которая работала над заключением, вице-президентка Венецианской комиссии Вероника Белковая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что одна из рекомендаций связана с заключительной частью закона, где говорится об административных санкциях не только за намеренное искажение украинского языка, а и за любое нарушение. Однако, в законе нет определения, о чем именно идет речь.

"Языковой закон настолько широкий и всеохватывающий, что санкции могут быть наложены за многие нарушения, включая со статьей 6, в которой говорит, что каждый граждан Украины обязан владеть государственным языком", - отметила Белковая.

В заключении говорится о том, что с учетом установления такого широкого круга обязательст, изложенных в языковом законе, санкции могут быть диспропорциональные по степени тяжести нарушений, а это не соответствует европейским стандартам.

"То есть вся часть, что касается санкций, должна быть пересмотрена, а санкции должны быть изъяты из закона или ограничены на случаи только особо серьезных нарушений закона", - добавила Белковая.

Напомним, Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала "языковой закон" Украины, заявив, что он не обеспечивает баланс между украинским языком и языками национальных меньшинств. Украину призвали приостановить действие закона о государственном языке, пока не будет подготовлен закон о языковых правах национальных меньшинств.

Венецианская комиссия Совета Европы также считает, что законодательные изменения в судебную систему Украины угрожают ее стабильности и независимости.