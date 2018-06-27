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Венецианская комиссия приветствует активизацию сотрудничества с Радой

НовостиПолитика    27.06.2018 - 17:21
Фото: Венецианская комиссия (coe.int)
Фото: Венецианская комиссия (coe.int)

По словам Кузнецова, комиссия участвовала почти во всех конституционных реформах в Украине

В последние годы сотрудничество Верховной рады и Венецианской комиссии активизировалось. Об этом рассказал глава отдела программ регионального сотрудничества Венецианской комиссии Сергей Кузнецов в ходе круглого стола в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Венецианская комиссия много работала и с разными созывами Верховной рады. Но особенно это сотрудничество активизировалось в последние годы. Рады, что можем совместно работать над такими важными вопросами как законотворческая деятельность парламента, как взаимодействие с другими ветвями власти. Мы считаем, что наш диалог позволит нам активно сотрудничать по всем запросам, которые будут поступать от Рады", - рассказал Кузнецов.

Он также добавил, что комиссия участвовала почти во всех конституционных реформах в Украине.

"Венецианская комиссия принимала участие практически во всех конституционных реформах, поскольку власть Украины обращалась с 90-х годов. Эти процессы были не простые. Но Конституция - сложный документ и постоянная работа. Хотелось бы чуть-чуть больше стабильности - выйти на тот текст, который позволит полностью использовать его возможности", - добавил он.

Напомним, 22 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не будет поддерживать отношения Украина-НАТО, пока Украина не выполнит рекомендации Венецианской комиссии в части реформы образования.

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Теги публикации: Венецианская комиссия, сотрудничество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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