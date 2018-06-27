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Венеціанська комісія вітає активізацію співпраці з Радою

НовиниПолітика    27.06.2018 - 17:21
Фото: Венеціанська комісія (coe.int)
Фото: Венеціанська комісія (coe.int)

За словами Кузнєцова, комісія брала участь майже у всіх конституційних реформах в Україні

В останні роки співпраця Верховної ради та Венеціанської комісії активізувалося. Про це розповів голова відділу програм регіонального співробітництва Венеціанської комісії Сергій Кузнєцов у ході круглого столу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Венеціанська комісія багато працювала і з різними скликаннями Верховної ради. Але особливо це співробітництво активізувалося в останні роки. Раді, що можемо спільно працювати над такими важливими питаннями як законотворча діяльність парламенту, як взаємодія з іншими гілками влади. Ми вважаємо, що наш діалог дасть нам змогу активно співпрацювати по всіх запитах, які будуть надходити від Ради", - розповів Кузнєцов.

Він також додав, що комісія брала участь майже у всіх конституційних реформах в Україні.

"Венеціанська комісія брала участь практично у всіх конституційних реформах, оскільки влада України зверталася з 90-х років. Ці процеси були не прості. Але Конституція - складний документ і постійна робота. Хотілося б трохи більше стабільності - вийти на той текст, який дозволить повністю використовувати його можливості", - додав він.

Нагадаємо, 22 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що не буде підтримувати відносини Україна-НАТО, поки Україна не виконає рекомендації Венеціанської комісії в частині реформи освіти.

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Теги публікації: Венецианская комиссия, сотрудничество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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